Врач допустил минимальный риск завоза в Россию опасного клеща-звездочки

Вероятность распространения вируса Бурбон на территории России остается крайне низкой, поскольку переносчики этой инфекции - клещи-звездочки - не характерны для страны, а прямое авиасообщение с США отсутствует.
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