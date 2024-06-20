"Ъ": суд не стал повторно амнистировать ветерана СВО за новое убийство

В Орске дали реальный срок за убийство ранее амнистированному участнику ЧВК "Вагнер".Боевые заслуги в зоне СВО и последующее помилование за убийство восьмилетней давности не помогли участнику ЧВК "Вагнер" избежать реального срока за новое убийство.