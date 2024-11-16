Иностранные водители сбрили бороды и научились вежливости. Что за тенденция?

Мила Терехова

Бреются потому, что бородатых часто отлавливает полиция для проверки. Не для того, чтобы нам понравиться. Скорее всего диаспора эту фишку и подсказала. На всех видео, где бандитствуют мигранты лицо не всегда видно, а вот борода сразу бросается в глаза. Вот и "косят" под славян. Так же и евреи при СССР меняли фамилии, чтобы не отсвечивать сразу своей национальностью. Ради карьеры, чтобы люди от них не шарахались: Быков ( Зильбертруд ). Леонид Броневой ( Факторович) . Аркадий Арканов ( Штейнбок ). Андрей Миронов (Менакер). Леонид Утесов ( Вайсбейн). Илья Олейников ( Клявер). Александр Галич ( Гинзбург). Гарри Каспаров ( Вайнштейн). В. Жириновский (Эйдельштейн).