Территория эгоцентризма Иностранными их вряд ли можно назвать, ведь согласно закону о запрете на работу мигрантов в определённых сферах, на городском транспорте в нашем городе могут работать только граждане РФ.
Иностранные водители сбрили бороды и научились вежливости. Что за тенденция?
Комментарии
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Мила Терехова
Бреются потому, что бородатых часто отлавливает полиция для проверки. Не для того, чтобы нам понравиться. Скорее всего диаспора эту фишку и подсказала. На всех видео, где бандитствуют мигранты лицо не всегда видно, а вот борода сразу бросается в глаза. Вот и "косят" под славян. Так же и евреи при СССР меняли фамилии, чтобы не отсвечивать сразу своей национальностью. Ради карьеры, чтобы люди от них не шарахались: Быков ( Зильбертруд ). Леонид Броневой ( Факторович) . Аркадий Арканов ( Штейнбок ). Андрей Миронов (Менакер). Леонид Утесов ( Вайсбейн). Илья Олейников ( Клявер). Александр Галич ( Гинзбург). Гарри Каспаров ( Вайнштейн). В. Жириновский (Эйдельштейн).
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1 час.
Lana_Borei Иванова
Хоть бы линзы ,,голубоглазые,, не додумались вставлять
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50 мин.
РМ
Раиса Мелькумова
Не нужны они нам, пусть живут в своих странах, к нам приезжают отбросы, не нужные там…
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25 мин.
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