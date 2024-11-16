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Медвежий угол

38 604 подписчика

Иностранные водители сбрили бороды и научились вежливости. Что за тенденция?

Иностранные водители сбрили бороды и научились вежливости. Что за тенденция?

Территория эгоцентризма Иностранными их вряд ли можно назвать, ведь согласно закону о запрете на работу мигрантов в определённых сферах, на городском транспорте в нашем городе могут работать только граждане РФ.

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Комментарии
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Мила Терехова
Бреются потому, что бородатых часто отлавливает полиция для проверки. Не для того, чтобы нам понравиться. Скорее всего диаспора эту фишку и подсказала. На всех видео, где бандитствуют мигранты лицо не всегда видно, а вот борода  сразу бросается в глаза.  Вот и &quot;косят&quot; под славян.  Так же и евреи при СССР меняли фамилии, чтобы не отсвечивать сразу своей национальностью. Ради карьеры, чтобы люди от них не шарахались:  Быков ( Зильбертруд ). Леонид Броневой ( Факторович) . Аркадий Арканов ( Штейнбок ). Андрей Миронов (Менакер). Леонид Утесов ( Вайсбейн). Илья Олейников ( Клявер). Александр Галич ( Гинзбург). Гарри Каспаров ( Вайнштейн). В. Жириновский (Эйдельштейн).
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1 час.
Lana_Borei Иванова
Хоть бы линзы ,,голубоглазые,, не додумались вставлять
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50 мин.
РМ
Раиса Мелькумова
Не нужны они нам, пусть живут в своих странах, к нам приезжают отбросы, не нужные там…
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25 мин.

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