6 сентября 2024 года секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский принял участие в районном празднике, посвященном Дню танкиста, который прошел у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев по улице Горелика (микрорайон Киселевичи).