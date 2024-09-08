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Протоиерей Сергий Коровинский принял участие в районном празднике, посвященном Дню танкиста.

Протоиерей Сергий Коровинский принял участие в районном празднике, посвященном Дню танкиста.

6 сентября 2024 года секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский принял участие в районном празднике, посвященном Дню танкиста, который прошел у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев по улице Горелика (микрорайон Киселевичи).

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