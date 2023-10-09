Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди стран G20 Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости.

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