Французский истребитель Mirage 2000D разбился в районе Нанси. Это на северо-востоке Франции.Сообщается о том, что боевой самолёт пропал с экранов радаров при возвращении с задания.
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