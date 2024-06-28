В Керчи арестовали директора фирмы, ремонтирующей театр

Об этом сообщил глава города отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии в соцсетях. Поясняя ситуацию с реконструкцией городского драматического театра имени Пушкина, Святослав Брусаков сказал: «Директора задержали».
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