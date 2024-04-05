Только за 2023 год органы внутренних дел России зафиксировали 677 тысяч преступлений.
Голосовая бомба: террористическая война телефонных мошенников
Комментарии
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Александр Иноземцев
Номер 900 - это короткий номер горячей линии Сбербанка. --- С номера 900 НЕ ЗВОНЯТ сотрудники, звонят только мошенники. Есть такая технология- подмена номеров. То есть они звонят со своего номера, а мы видим, будто бы с номера 900. Если хочется развлечься и чувствуете себя уверенно, то можно немного с ними пообщаться. Если нет, лучше не отвечать совсем.
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21 час.
radiofree RF
Я вообще не отвечаю не незнакомые номера,сразу их блокирую.Теперь стали звонить на городской номер,представляясь сотрудниками МВД,следователями и прочее.Беседы с ними не веду,просто даю отбой.
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21 час.
СВ
Сергей Васильевич
Нет адекватного наказания за мошенничество - все будет продолжаться, а МВД будет обновлять статистику, беспомощно разводя руками. Почему нет усиления ответственности, кто в этом заинтересован?!
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2 час.
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