Голосовая бомба: террористическая война телефонных мошенников

Александр Иноземцев

Номер 900 - это короткий номер горячей линии Сбербанка. --- С номера 900 НЕ ЗВОНЯТ сотрудники, звонят только мошенники. Есть такая технология- подмена номеров. То есть они звонят со своего номера, а мы видим, будто бы с номера 900. Если хочется развлечься и чувствуете себя уверенно, то можно немного с ними пообщаться. Если нет, лучше не отвечать совсем.