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Китай

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Си Цзиньпин призвал провинцию Ганьсу углублять реформы для продвижения китайской модернизации

Ланьчжоу, пров. Ганьсу/Баоцзи, пров. Шэньси, 13 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Ганьсу /Северо-Западный Китай/ углублять реформы, смело внедрять инновации, прилагать упорные и практические усилия для улучшения благосостояния людей и подъема провинции, чтобы всеми силами вписать ганьсускую главу в летопись китайской модернизации.

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