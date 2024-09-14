Си Цзиньпин призвал провинцию Ганьсу углублять реформы для продвижения китайской модернизации

Ланьчжоу, пров. Ганьсу/Баоцзи, пров. Шэньси, 13 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Ганьсу /Северо-Западный Китай/ углублять реформы, смело внедрять инновации, прилагать упорные и практические усилия для улучшения благосостояния людей и подъема провинции, чтобы всеми силами вписать ганьсускую главу в летопись китайской модернизации.