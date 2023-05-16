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ФАН опубликовал кадры с последнего наступления ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

ФАН опубликовал кадры с последнего наступления ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» в скором времени избавят Бахмут от украинских солдат. ФАН опубликовал видео, записанное во время последней наступательной операции.

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