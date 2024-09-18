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Челябинская область принимает чемпионат России по спортивному ориентированию

Челябинская область принимает чемпионат России по спортивному ориентированию

На Южном Урале стартует чемпионат России по спортивному ориентированию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 17 по 23 сентября Кыштым станет местом проведения лично-командного чемпионата страны в четырех дисциплинах летнего ориентирования.

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