Челябинская область принимает чемпионат России по спортивному ориентированию

На Южном Урале стартует чемпионат России по спортивному ориентированию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 17 по 23 сентября Кыштым станет местом проведения лично-командного чемпионата страны в четырех дисциплинах летнего ориентирования.