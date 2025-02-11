Нижегородские госуслуги для записи в детский сад вошли в число первых региональных сервисов «жизненные ситуации» 

В России впервые запущены региональные сервисы «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги». Объединение государственных услуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространенных «бытовых сценариев», с которыми сталкиваются люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии