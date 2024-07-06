Что случилось ночью, 6 июля 2024 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после покушения. В пятницу, 5 июля, политик обратился к гражданам во время празднования Дня святых Кирилла и Мефодия, который отмечается в республике как государственный праздник.
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