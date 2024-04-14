Семья дачников погибла в Подмосковье по вине лихачей

Как выяснил “МК”, жуткая авария произошла около двух часов ночи вблизи деревни Старо-Подгороднее. Семья из трех человек ехала на своей «Ауди» из Лыткарино, где они проживали, к себе на дачу в деревню Чирьяково.
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