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Конте об 1:0 с «Торино»: «Доволен и результатом, и игрой «Наполи». С ними всегда сложно играть. Их вратарь помешал нам забить еще» 

«В каждом матче нужно обращать внимание на детали. Я увидел, что благодаря заменам они могли доставить нам хлопот, поэтому я хотел, чтобы мы засушили игру и играли по счету, ведь когда ведешь 1:0, произойти может что угодно.

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