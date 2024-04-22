Храмцов, Ларин, Минина и еще 12 российских тхэквондистов заявлены на чемпионат Европы в Белграде

В их число вошли Максим Храмцов, Владислав Ларин, Идар Багов, Михаил Артамонов, Илья Данилов, Кадырбеч Дауров, Александр Пряжников, Милана Бекулова, Ирина Рогозина, Татьяна Минина, Маргарита Близнякова, Лилия Хузина, Виктория Кучина, Полина Хан и Кристина Адебайо.
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