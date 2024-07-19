Открыт прием заявок на участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» в День города Иванова

Открыт прием заявок на участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» в День города ИвановаОргкомитет Дня города Иванова - 2024 объявляет о приеме заявок на участие в выставке – ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».