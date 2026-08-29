Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев любил подчеркивать свое исконно пролетарское происхождение. «Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз, » — так говорил самый эпатажный генсек СССР и это было очень похоже на правду.
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Назначенный Хрущевым себе оклад в начале прихода к власти 1000 рублей говорил лишь о его скромности, ибо эти 1000 рублей соответствовали 100 рублям после денежной реформы 1961 года. Интересно, что оклад доцента в ВУЗах еще в довоенное время был 3200 рублей, после войны он не менялся, в 1961 году стал равняться 320 рублям до конца советского периода страны.