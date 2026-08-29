НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 697 подписчиков

Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев любил подчеркивать свое исконно пролетарское происхождение. «Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз, » — так говорил самый эпатажный генсек СССР и это было очень похоже на правду.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Grandad
Grandad

Назначенный Хрущевым себе оклад в начале прихода к власти 1000 рублей говорил лишь о его скромности, ибо эти 1000 рублей соответствовали 100 рублям после денежной реформы 1961 года. Интересно, что оклад доцента в ВУЗах еще в довоенное время был 3200 рублей, после войны он не менялся, в 1961 году стал равняться 320 рублям до конца советского периода страны.