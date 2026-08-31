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Аргументы и Факты

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Врачи объяснили, кому нельзя есть горячий хлеб и чем он опасен

Врачи объяснили, кому нельзя есть горячий хлеб и чем он опасен

Сегодня у каждого есть выбор: взять с полки заводской батон или купить горячую буханку из магазинной пекарни.

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