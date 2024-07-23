Эксперты назвали дорогостоящие проблемы в кроссоверах Volkswagen Atlas (Teramont) 

Список моделей Volkswagen пополнился кроссовером Atlas семь лет назад. Изначально предлагавшийся в Штатах «паркетник» постепенно выбрался за пределы этой страны и начал предлагаться во многих странах мира, в том числе в России (под именем Teramont).
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