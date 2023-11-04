Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сколько «лесных братьев» воевало против советской власти?

Сколько «лесных братьев» воевало против советской власти?

Как-то не густо. Желающих "освобождать родную землю" было днём с огнём.Известный российский историк, автор фундаментальной монографии «Прибалтика и Кремль», Елена Юрьевна Зубкова пишет:Состав «лесного братства» был довольно пестрым, в нем встречались не только «сидельцы» и партизаны-боевики.

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