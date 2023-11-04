Сколько «лесных братьев» воевало против советской власти?

Как-то не густо. Желающих "освобождать родную землю" было днём с огнём.Известный российский историк, автор фундаментальной монографии «Прибалтика и Кремль», Елена Юрьевна Зубкова пишет:Состав «лесного братства» был довольно пестрым, в нем встречались не только «сидельцы» и партизаны-боевики.