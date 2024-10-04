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В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов внесет на рассмотрение законопроект, в рамках которого предлагается разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений.

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