В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов внесет на рассмотрение законопроект, в рамках которого предлагается разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии