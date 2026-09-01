Trump Admin Urges SCOTUS To Step In On Military Trans Ban The Trump administration has asked the Supreme Court to uphold its ban on transgender troops serving in the military, appealing a lower court ruling that has, for now, blocked enforcement against service members already in uniform.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым