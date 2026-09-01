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Trump Admin Urges SCOTUS To Step In On Military Trans Ban

Trump Admin Urges SCOTUS To Step In On Military Trans Ban

Trump Admin Urges SCOTUS To Step In On Military Trans Ban The Trump administration has asked the Supreme Court to uphold its ban on transgender troops serving in the military, appealing a lower court ruling that has, for now, blocked enforcement against service members already in uniform.

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