В Карелии появились кадры с места ДТП с легковушкой и грузовиком

В Карелии легковая машина врезалась в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». «Сегодня в 07:38 поступило сообщение на номер 112: на дороге, ведущей к Даче Винтера рядом с Сортавалой, произошло жесткое ДТП», – говорится в публикации.