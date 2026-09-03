В Карелии появились кадры с места ДТП с легковушкой и грузовиком

В Карелии легковая машина врезалась в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». «Сегодня в 07:38 поступило сообщение на номер 112: на дороге, ведущей к Даче Винтера рядом с Сортавалой, произошло жесткое ДТП», – говорится в публикации.
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