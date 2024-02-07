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Как живет сейчас муж «Прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк

Как живет сейчас муж «Прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк

Для российской публики спортсмен — хороший тренер и, прежде всего, супруг Анастасии Заворотнюк. Вся страна переживает за актрису, у которой в 2019-м обнаружили опухоль мозга, и восхищается Петром Чернышевым, бросившим все силы на заботу о жене.

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