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Под стражу заключён житель Крыма, который более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей

Под стражу заключён житель Крыма, который более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей

Под стражу заключён житель Крыма, который более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублейСотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым и Следственной части УМВД России по городу Симферополю в результате … .

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