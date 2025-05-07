Под стражу заключён житель Крыма, который более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей

Под стражу заключён житель Крыма, который более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублейСотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым и Следственной части УМВД России по городу Симферополю в результате … .