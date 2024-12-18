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Захарова назвала военную помощь Запада «черным пакетом» для граждан Украины

Захарова назвала военную помощь Запада «черным пакетом» для граждан Украины

Каждый новый пакет военной помощи Киеву от США становится «черным пакетом» для украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.

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