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Регионы России

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Политик АДГ выставил на аукцион кружку с символикой «Армии России»

Политик АДГ выставил на аукцион кружку с символикой «Армии России»

Ханс-Томас Тилльшнайдер, заместитель руководителя партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) в земле Саксония-Анхальт, организовал необычный международный аукцион на платформе eBay, выставив кружку черного цвета с надписью «Армия России».

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