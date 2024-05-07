У партий есть вопросы к новому премьеру

Представление кандидата на должность главы правительства РФ состоится на пленарном заседании Государственной Думы 10 мая, а перед этим каждая парламентская фракция встретится с ним, чтобы задать свои вопросы и высказать пожелания.
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