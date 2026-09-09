Молодой предатель на Кубани: решился на госизмену - ждет пожизненное

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя Краснодарского края, которого следствие считает причастным к покушению на государственную измену и подготовке к участию в деятельности террористической организации.
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