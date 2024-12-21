Канцлер Шольц возложил цветы на месте нападения в Магдебурге

Канцлер Германии Олаф Шольц и другие высокопоставленные немецкие чиновники, включая министра внутренних дел Нэнси Фезер и министра юстиции Фолькера Виссинга, в субботу прибыли в Магдебург на место произошедшего в пятницу нападения, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, включая ребенка, и 41 человек получил ранения, согласно последним данным, сообщает dpa и AFP.