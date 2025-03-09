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Депутат Блага: некоторые члены ЕП плакали из-за перепалки Зеленского и Трампа

Депутат Блага: некоторые члены ЕП плакали из-за перепалки Зеленского и Трампа

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага выразил уверенность, что некоторые из его коллег плакали, когда узнали о провале переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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