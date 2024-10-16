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Тест-драйв Lada Vesta: во всеоружии курсовой устойчивости

Тест-драйв Lada Vesta: во всеоружии курсовой устойчивости

Lada Vesta NG, флагман модельного ряда АвтоВАЗа, пережила очередной этап обновления. На все экземпляры теперь устанавливается система курсовой устойчивости ESC, а общее количество новых и вернувшихся опций насчитывает в зависимости от комплектации более 15 позиций.

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