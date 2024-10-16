Тест-драйв Lada Vesta: во всеоружии курсовой устойчивости

Lada Vesta NG, флагман модельного ряда АвтоВАЗа, пережила очередной этап обновления. На все экземпляры теперь устанавливается система курсовой устойчивости ESC, а общее количество новых и вернувшихся опций насчитывает в зависимости от комплектации более 15 позиций.