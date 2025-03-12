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Царьград

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Мужчину увезли в военкомат после вызова скорой помощи в Тернополе

Мужчину увезли в военкомат после вызова скорой помощи в Тернополе

Житель Тернополя, вызвавший скорую помощь для успокоительного укола, был доставлен в территориальный центр комплектования (военкомат) под сопровождением полиции.

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