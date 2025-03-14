Приморцы застряли на Сахалине из-за жуткой метели

Жители Приморья застряли на Сахалине из-за разыгравшейся в ночь с 13 на 14 марта стихии. По словам читателя PRIMPRESS, из-за метели и снегопада перенесены десятки авиарейсов из Южно-Сахалинска, в том числе и рейсы во Владивосток.