Минфин изменит закон для выхода региональных компаний на биржу

Артем Тузов обсудил перспективы роста индекса Мосбиржи на фоне украинского кризиса, а Алексей Яковлев из Минфина сообщил о планах изменить закон о приватизации региональных компаний для их биржевого размещения, на форуме РБК «Кэпитал Маркетс — 2026».
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