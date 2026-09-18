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Царьград

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Минфин изменит закон для выхода региональных компаний на биржу

Минфин изменит закон для выхода региональных компаний на биржу

Артем Тузов обсудил перспективы роста индекса Мосбиржи на фоне украинского кризиса, а Алексей Яковлев из Минфина сообщил о планах изменить закон о приватизации региональных компаний для их биржевого размещения, на форуме РБК «Кэпитал Маркетс — 2026».

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