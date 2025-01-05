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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каманцев о Мажиче: «Один из лучших доступных специалистов, работает день и ночь. Не он выходит на поле – арбитры тоже должны взять на себя часть ответственности»

Серб работает в России с лета 2023 года. — Разговаривали ли вы о возможном продлении контракта с Мажичем? — Это вопрос к Александру Валерьевичу (Дюков, президент РФС — Спортс”).

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