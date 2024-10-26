В Екатеринбурге власти выделили деньги на ремонт старинной усадьбы

По окончании работ усадьбу Антипина планируют превратить в апарт-отельДополнительные деньги выделили власти Екатеринбурга на ремонт усадьбы Антипина, которая находится в самом центре города, на улице Октябрьской революции.
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