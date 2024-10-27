Генсек ШОС раскрыл позицию организации по Афганистану

В ШОС ожидают от Афганистана создания инклюзивного и толерантного правительства с участием представителей всех политических, этнических и религиозных групп, заявил в интервью «Известиям» генсек организации Чжан Мин.
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