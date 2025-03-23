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В России рассказали об атакующих Белгородскую область таинственных дроноводах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

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