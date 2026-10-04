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Гендиректор ФХР Курбатов: «Большие хоккейные страны должны быть в совете ИИХФ. Там есть представители Болгарии, Новой Зеландии, но нет Канады, России и Швейцарии – удивительно»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов выразил недоумение по поводу того, что в совете ИИХФ нет представителей России, Канады и Швейцарии.

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