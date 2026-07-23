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Царьград

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Procosmos: Китайская ракета "Чанчжэн-3B" поражена молнией

Procosmos: Китайская ракета "Чанчжэн-3B" поражена молнией

Ракета "Чанчжэн-3B" из Китая, стартовавшая 23 июля с космодрома Сичан, подверглась удару молнии на переходе к орбите.

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