Покупателям в России хотят ограничить размер компенсаций при возврате товара

Соответствующий законопроект был разработан сенатором Айратом Гибатдиновым Суды в России все чаще присуждают покупателям, недовольным качеством купленного товара, компенсации, превышающие размер их затрат на покупку в несколько раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии