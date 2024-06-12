Космонавты SpaceX генетически омолодились, но ненадолго

Члены миссии Inspiration4, пребывавшие на орбите в космической капсуле Crew Dragon Resilience в течение 3 дней в сентябре 2021 года, на время полета стали генетически моложе, сообщается в результатах исследования, опубликованном в журнале Nature Communications.
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