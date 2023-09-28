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В Прикамье после нескольких месяцев роста цен на бензин зафиксировали небольшое снижение стоимости

В Прикамье после нескольких месяцев роста цен на бензин зафиксировали небольшое снижение стоимости

Подешевели популярные марки топлива — АИ-92 и АИ-95.В Прикамье после нескольких месяцев непрерывного роста цен на бензин зафиксировали небольшое снижение стоимости самых популярных марок топлива — АИ-92 и АИ-95.

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