В Прикамье после нескольких месяцев роста цен на бензин зафиксировали небольшое снижение стоимости

Подешевели популярные марки топлива — АИ-92 и АИ-95.В Прикамье после нескольких месяцев непрерывного роста цен на бензин зафиксировали небольшое снижение стоимости самых популярных марок топлива — АИ-92 и АИ-95.
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