Трамп отвлекся от прощания с Грэмом, чтобы угостить коллег конфетами

Во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* президент США Дональд Трамп неожиданно достал из кармана пиджака конфеты, освежающие дыхание, и предложил их сидящим рядом вице-президенту Джей Ди Вэнсу и министру финансов Скотту Бессенту.
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