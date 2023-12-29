Юрист Соловьёв назвал основания для лишения Киркорова звания народного артиста

Основанием для того, чтобы лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, может стать нарушение моральных норм, недостойное поведение и нарушение профэтики, заявил заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.
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