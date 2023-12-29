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Юрист Соловьёв назвал основания для лишения Киркорова звания народного артиста

Юрист Соловьёв назвал основания для лишения Киркорова звания народного артиста

Основанием для того, чтобы лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, может стать нарушение моральных норм, недостойное поведение и нарушение профэтики, заявил заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.

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