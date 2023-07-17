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Керн, добытый на дне арктических морей, является носителем ценной информации для геологов: с его помощью они смогут определить возраст (стратификацию) материала, состав и условия, при которых он формировался

Керн, добытый на дне арктических морей, является носителем ценной информации для геологов: с его помощью они смогут определить возраст (стратификацию) материала, состав и условия, при которых он формировался

﻿﻿Цель исследований – получение образцов пород континентального шельфа из труднодоступных и малоизученных районов восточной Арктики Из порта Петропавловск-Камчатский стартовала масштабная научно-исследовательская экспедиция НК «Роснефть».

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