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Туротрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров

Туротрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров

Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по туризму. Также на встрече обсуждалось привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры, логистики и внедрение современных технологий в туротраслиТуризм — один из ключевых секторов российской экономики, основа для развития городов и субъектов России, заявил Алексей Дюмин.

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