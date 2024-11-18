Туротрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров

Об этом заявил помощник президента Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по туризму. Также на встрече обсуждалось привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры, логистики и внедрение современных технологий в туротраслиТуризм — один из ключевых секторов российской экономики, основа для развития городов и субъектов России, заявил Алексей Дюмин.
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