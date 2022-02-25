На пульсе 25.02.2022

Самые актуальные новости на текущий момент от журналистов агентства:Российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую АЭС Войска Российской Федерации в целях ликвидировать военных сооружений Украины взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.
Самые актуальные новости на текущий момент от журналистов агентства:Российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую АЭС Войска Российской Федерации в целях ликвидировать военных сооружений Украины взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.
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