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На пульсе 25.02.2022

На пульсе 25.02.2022

Самые актуальные новости на текущий момент от журналистов агентства:Российские войска взяли под полный контроль Чернобыльскую АЭС Войска Российской Федерации в целях ликвидировать военных сооружений Украины взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

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